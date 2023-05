Dia sem impostos terá gasolina vendida a R$ 3,99 o litro em Campo Grande

Sábado (27) será realizado o dia do Feirão do Imposto na Capital, e terá gasolina sendo vendida a R$ 3,99 o litro. Ao todo, serão comercializados 10 mil litros sem a incidência de impostos, para conscientizar a população, sobre o alto índice de tributos pagos pelos brasileiros.

Cada consumidor só poderá abastecer 25 litros por veículo, totalizando R$100,00 por cliente, com pagamento apenas em dinheiro. A venda será exclusivamente no Posto Taurus, situado na Av. Costa e Silva, 831 - Vila Progresso, a partir das 7h30. O acesso à fila de veículos para a via Costa e Silva será apenas pela Avenida Fábio Zahran.

De acordo com a ACICG (Associação Comercial e Industrial de Campo Grande), a ação já contou com palestras de conscientização a empresários da Capital sobre o peso dos impostos cobrados desde o momento da compra até a revenda.

“Neste ano, o Feirão do Imposto tem como tema “Prospera, Brasil – uma contramão na Estrada Estagnada”. Vamos conscientizar os consumidores sobre os altos impostos pagos no país e chamar a atenção para a importância da aprovação de uma reforma tributária justa e eficiente,” explicou o presidente do Conselho de Jovens Empresários da Associação Comercial, Willyan Francescon.

De acordo com o Impostômetro, os brasileiros já pagaram mais de R$1,275 trilhão aos cofres públicos nesses cinco primeiros meses do ano. Só os sul-mato-grossenses arrecadaram R$1,36 bilhão em tributos federais, estaduais e municipais.

Deixe seu Comentário

Leia Também