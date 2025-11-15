Menu
Economia

Diante da população insatisfeita com a economia, Trump recua em tarifas

Votação fora do ciclo presidencial mostra pressão sobre o governo em meio à alta de preços

15 novembro 2025 - 09h52Sarah Chaves, com CNN
Donald Trump (Estados Unidos)Donald Trump (Estados Unidos)   (Mandel NGAN / AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou na sexta-feira (14) uma ordem executiva que reduz retroativamente tarifas sobre diversas importações agrícolas, como carne bovina, tomates, café e bananas. 

Inicialmente, o país havia recebido uma alíquota mínima de 10%, mas em julho Trump anunciou um acréscimo de 40% ao Brasiç, elevando a tarifa total para 50%. Fontes da Casa Branca informaram à CNN  que a ordem assinada agora trata apenas da alíquota original, não da sobretaxa posterior — ou seja, os produtos brasileiros permanecem sujeitos aos 40% extras.

A decisão ocorre após pesquisas de boca de urna indicarem insatisfação dos eleitores com a economia, refletida em votações recentes em estados americanos. Muitos itens que deixarão de ter tarifas “recíprocas” registraram forte alta de preços desde o início do governo Trump, consequência das próprias tarifas e da baixa oferta doméstica.

O Brasil, principal fornecedor de café aos EUA, enfrenta a tarifa de 50% desde agosto. Em setembro, consumidores americanos pagaram quase 20% a mais pelo produto em relação ao ano anterior.

Trump afirmou que tomou a decisão após avaliar recomendações de autoridades, o andamento de negociações comerciais e a capacidade interna de produção. A mudança terá efeito retroativo a partir de quinta-feira (13), com reembolsos seguindo as regras padrão da Alfândega.

Segundo o secretário do Tesouro, Scott Bessent, o objetivo é aliviar tarifas de produtos que os EUA praticamente não produzem, como café e banana. No setor de café, Márcio Ferreira, presidente do Cecafé, destacou que o Brasil ainda enfrenta duas taxas  a base de 10% e a adicional de 40% e afirmou que a entidade está em diálogo com parceiros americanos para entender melhor o impacto real das medidas

Para o setor brasileiro, porém, o cenário ainda é desafiador. Eduardo Brandão, diretor-executivo da Abrafrutas, diz que a redução não resolve o problema e estima queda de 70% nas exportações de uva em relação à safra de 2024.

A Abiec avaliou a decisão como positiva, mas pediu cautela, afirmando que a mudança apenas devolve previsibilidade ao mercado. 

