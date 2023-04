Diesel fica mais barato para as distribuidoras a partir de sábado

A Petrobras anunciou nesta sexta-feira (28) que irá reduzir de R$ 3,84 para R$ 3,46 o preço do litro do diesel que é vendido diretamente às distribuidoras a partir deste sábado (29).

O valor representa uma queda de R$ 0,38 por litro do combustível, uma redução de quase 10% em relação ao valor anterior.

“Ciente da importância de seus produtos para a sociedade brasileira, a companhia destaca que na formação de seus preços busca evitar o repasse da volatilidade conjuntural do mercado internacional e da taxa de câmbio, ao passo que preserva um ambiente competitivo salutar nos termos da legislação vigente”, disse a estatal em nota.

A Petrobras ainda destacou que, com a diminuição, a parcela da refinadora no preço ao consumidor será, em média, de R$ 3,05 a cada litro de diesel vendido na bomba.

