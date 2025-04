Diesel fica R$ 0,12 mais barato para distribuidoras

A Petrobras anunciou a redução, a partir desta sexta-feira (18), de R$ 0,12 por litro no preço da venda do diesel A - o sem adição de biodiesel - nas refinarias, que agora passa a custar em média, seguindo a estatal, R$ 3,43 por litro.

O valor final do diesel, que é aquele aplicado na bomba ao consumidor, depende de outros fatores, como a incidência de tributos, que variam por estado, e o percentual de lucro de cada distribuidora.

Ainda é preciso levar em consideração a mistura de 86% de diesel A com 14% de biodiesel, para a composição do diesel B, conforme estabelece o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), ou seja, os R$ 0,12 não são diretamente repassados ao consumidor.

Segundo a Petrobras, o preço ao consumidor passará a ser de R$ 2,95 por litro, uma redução de R$ 0,10 a cada litro de diesel B.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também