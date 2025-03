Diesel fica R$ 0,17 mais barato a partir de abril

A Petrobras anunciou nesta segunda-feira (31) a redução de R$ 0,17 por litro no preço do óleo diesel A, que é utilizado na produção do óleo que chega aos consumidores, que passar a valer a partir de terça-feira (1º).

O anúncio foi feito pela presidente da Petrobras, Magda Chambriard, durante o lançamento de um programa de aquisição de crédito de carbono, na sede da estatal, no Rio de Janeiro.

Com isso, o combustível vendido às refinarias deve ficar, em média, a R$ 3,55 por litro, e segundo cálculos da estatal, considerando a mistura obrigatória de 86% de diesel A e 14% de biodiesel para composição do diesel B vendido nos postos, a parcela da empresa no combustível para o consumidor passará a ser de R$ 3,05/litro, uma queda de R$ 0,15 a cada litro de diesel B.

Segundo a empresa, com o novo preço registrado em abril, o diesel viu uma queda de R$ 0,94 por litro, representando recuo de 20,9% desde dezembro de 2022. Levando em conta a inflação do período, a estatal informou que a redução chega 29%.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também