Diferença de preços em fraldas descartáveis chega a 145,73%, diz Procon

Uma pesquisa realizada pelo Procon/MS (Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor) apontou diferença de preços de 145,73% em fraldas descartáveis para usos infantil ou geriátrico, em Campo Grande. O menor índice de variação percentual foi de 1,92%.

Segundo o Procon, a pesquisa verificou preços de 336 produtos em 22 locais entre farmácias, drogarias, supermercados e estabelecimentos atacadistas. A maior diferença está no pacote de fralda descartável Pampers ajuste total P pacote com 26 unidades, encontrada por R$ 19,90 no supermercado Duarte na avenida Manoel da Costa Lima 1610 (Vila Piratininga), enquanto no Fort Atacadista da rua da Divisão 1208 (Jardim Parati) o preço de venda é de R$ 48,90.

Em se tratando de menor diferença a fralda Huggies Turma da Mônica supreme care roupinha XXG, pacote com 14 unidades está à venda nas farmácias Raia (avenida Mato Grosso 1944, jardim dos Estados) e Drogasil ( 14 de Julho 1933 – Vila Cidade) por R$ 25,99 enquanto no Extra ( rua Maracaju 1427 – centro), o mesmo produto é vendido por R$ 26,49, ou seja, diferença de 1,92%.

O setor de pesquisas do Procon Estadual estabeleceu termos comparativos entre o levantamento atual e o anterior, realizado no ano passado. Foram comparados 70 itens, levando em conta o critério de apresentarem características iguais.

Como resultado observou-se que, do total, apenas nove sofreram acréscimo que chegaram a 32,07%, constatado na fralda descartável Huggies Turma da Mônica tripla proteção XXG, cujo pacote com 22 unidades era vendido, no ano passado por R$ 28,69 e este ano por 37,89.

O menor aumento (0,11%) ocorreu em relação a fralda descartável Hugges Turma da Mônica tripla proteção G, com 22unidades. No ano passado custava R$ 46,90 e agora, R$ 46,95. Os restantes, 61 itens comparados, registraram redução nos preços que chega a -48,30%.

