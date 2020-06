Dinheiro na conta: servidores estaduais recebem nesta sexta

O salário dos servidores públicos estaduais será pago no dia 3 de julho, segundo o secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov), Eduardo Corrêa Riedel, em live do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul nesta terça-feira (30).

“Gostaria de avisar que o salário, muita gente pergunta, o salário desse mês de junho será depositado no dia 03 de julho, próxima sexta-feira. Então nessa data será depositado na integra p salário dos servidores estaduais de MS”, disse Riedel.

