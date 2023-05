Dino afirma que governo irá fiscalizar preços menores de gás e combustíveis

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou nesta terça-feira (16) que o governo fiscalizará, por meio da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), a aplicação da redução dos preços anunciados hoje pela Petrobras aos consumidores.

“Estou determinando à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça ações coordenadas nacionalmente para fiscalizar o benefício efetivo aos consumidores”, afirmou o ministro em postagem em seu Twitter.

A estatal anunciou hoje uma redução de 21,3% no preço do gás de cozinha, 12,6% na gasolina e 12,8% no diesel nas refinarias, valores que começam a valer a partir desta quarta-feira (17).

Segundo a Petrobras, com a redução dos valores, o preço do botijão de gás pode ficar abaixo dos R$ 100 para o consumidor final. Apesar da afirmação, o preço pode continuar alto, já que o valor praticado na revenda não é controlado pelo governo.

