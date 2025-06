Dólar atinge menor valor desde outubro e é negociado a R$ 5,58

O dólar teve uma forte queda nesta quinta-feira (5), encerrando o pregão com recuo de 1,05%, sendo negociado a R$ 5,58, a menor cotação da moeda norte-americana desde outubro de 2024.

Assim como o dólar, o Ibovespa, o principal índice da Bolsa brasileira (B3), apresentou oscilação durante toda a manhã e não conseguiu avançar no pregão, fechando o dia em baixa de 0,58%, aos 136.236 pontos.

Considerando o fechamento desta quinta-feira, o dólar já acumula uma queda de 9,62% em relação ao real neste ano.

