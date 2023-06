Dólar bate menor nível em um ano e fecha o dia a R$ 4,86

O dólar comercial fechou esta segunda-feira (12) a R$ 4,86, o menor nível da moeda norte-americana em um ano. A bolsa de valores, no entanto, fechou o dia em alta, subindo pela sétima vez seguida.

A moeda terminou o dia com um recuo de 0,2%. Última vez que a moeda registrou um valor tão baixo foi em 6 de junho do ano passado, quando estava em R$ 4,79. No total, o Dólar acumula uma queda de 4,06% neste mês e de 7,82% em 2023.

O índice Ibovespa, da B3, terminou o dia aos 117.336 pontos, com alta de 0,27%, o maior nível desde 4 de novembro do ano passado.

