Dólar encerra o dia a R$ 5,68

O dólar enfrentou mais uma queda nesta sexta-feira (25) e encerrou o dia cotado a R$ 5,68, enfrentando a sexta queda seguida e fechando a semana com um recuo acumulado de mais de 2%.

Com isso, o dólar acumula uma queda de 2,02% na semana, de 0,33% no mês e 7,98% no ano.

Em contramão, o Ibovespa, principal índice acionário da bolsa de valores brasileira, encerrou o dia em alta, renovando o maior patamar desde setembro de 2024, acumulando ganhos de 3,93% nesta semana.

No total, o Ibovespa acumula alta de 3,93% na semana, de 3,44% no mês e de 12,02% no ano.

A queda do dólar se deve à reação positiva de investidores sobre um alívio nas tensões entre Estados Unidos e China, além da repercussão dos novos dados da inflação brasileira divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que mostrou uma desaceleração nos preços.

