Dólar encerra o dia em alta, negociado a R$ 5,71

O dólar encerrou o último pregão de maio com forte alta, de 0,91%, refletindo a escalada das tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China, sendo negociado a R$ 5,718. Na cotação máxima, a moeda chegou a ser negociada a R$ 5,74.

Com o resultado de hoje, o dólar acumula valorização de 0,72% no mês, no entanto, ainda segue em queda no ano, com uma desvalorização de 7,4%.

O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores do Brasil (B3), fechou o dia em queda, com um recuo de 1,09%, aos 137 mil pontos. Apesar disso, o acumulo de ganhos é de 1,48% em maio, enquanto no ano é de 14,08%.

