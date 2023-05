Dólar fecha abaixo de R$ 4,90 pela primeira vez em quase um ano

O dólar fechou a sessão desta segunda-feira (15) em queda, acompanhando o bom humor do mercado em relação ao noticiário envolvendo o teto da dívida dos Estados Unidos.

Investidores ainda repercutem os dados divulgados no último Boletim Focus, relatório do Banco Central do Brasil que reúne as expectativas econômicas de dezenas de especialistas do mercado.

Ao final da sessão, a moeda norte-americana recuou 0,73%, cotada a R$ 4,8876, no menor patamar desde junho do ano passado. Veja mais cotações.

Na última sexta-feira, o dólar teve queda de 0,25%, aos R$ 4,9234, fechando a semana com baixa de 0,40%. Com o resultado de hoje, a moeda passou a acumular quedas de:

- 2,00% no mês;

- 7,40% no ano.

