Dólar fecha com maior valor em sete meses

Matheus Henrique, com informações da Agência Brasil

O dia foi marcado por tensões no mercado financeiro. A bolsa de valores caiu e a moeda norte-americana fechou no maior nível em sete meses, sendo vendido a R$ 3,996.

Pela manhã, o dólar comercial ultrapassou a barreira de R$ 4. Durante o dia, por volta das 10h, chegou a ser vendido a R$ 4,02. No início da tarde, a cotação desacelerou, ficando em torno de R$ 3,99.

A alta, de R$ 0,02 (0,51%), é o maior valor de fechamento desde 1º de outubro, quando a cotação tinha atingido R$ 4,018.

As tensões também refletiram no mercado de ações. O Ibovespa encerrou o dia com queda de 0,51% aos 91.623 pontos. Esse é o nível mais baixo em quatro meses e meio, desde 3 de janeiro. Na ocasião, o indicador tinha encerrado em 91.564 pontos.

