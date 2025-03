DÃ³lar fecha o dia em queda, a R$ 5,64

O dólar encerrou o dia nesta quarta-feira (19) intensificando o ritmo de queda, com uma desvalorização de 0,43%, sendo cotado a R$ 5,647 em relação ao real. Em ritmo contrário à moeda norte-americana, a bolsa fechou em alta de 0,83%.

Essa desvalorização ocorreu após o Federal Reserve (Fed), que é o banco central dos Estados Unidos, anunciar que irá manter a taxa de juros entre 4,25% e 4,50%, em decorrência do cenário atual da economia estadunidense.

O Fed apontou para as incertezas econômicas e indicou que pode revisar suas projeções futuras, além de apontar para um crescimento menor e inflação mais alta no curto prazo.

O Ibovespa teve uma alta de 0,83% no pregão desta quarta-feira.

