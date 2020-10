Dólar perde força ao longo do dia, mas fecha em alta novamente

Depois de passar a maior parte do dia em forte alta, o dólar perdeu força à tarde e fechou em alta de 0,11%, cotado a R$ 5,7661, nesta quinta-feira (28).

Os investidores ainda avaliam a decisão do Copom de manter a taxa básica de juros em 2% ao ano e os mercados globais temem o avanço da pandemia da Covid-19 e uma nova parada da economia global.

Na parcial do mês, o dólar acumula alta de 2,63%. No ano, tem valorização de 43,80%.

Na cena política, estava no radar dos investidores atritos na relação entre o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, após Maia ter acusado o chefe do BC de divulgar para a imprensa uma conversa por telefone entre os dois. Em nova postagem em rede social, Maia disse ter recebido ligação de Campos Neto e confiar nele.

