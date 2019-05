Dólar segue em alta cotado a R$ 4,087

O dólar segue em alta na manhã desta sexta (17), após fechar na quinta-feira (16) acima de R$ 4 pela primeira vez em quase oito meses. Por volta das 11h10, o dólar comercial estava cotado a R$ 4,087, em alta de 1,26%.



O principal índice das ações mais negociadas na B3, Ibovespa, também estava em alta de 0,48%, aos 90.453 pontos, às 11h20.



A moeda norte-americana voltou a subir e fechou vendida a R$ 4,037, uma alta de R$ 0,041 (1,01%) nessa quinta-feira (16).



A última vez em que a divisa tinha fechado acima de R$ 4 foi em 1º de outubro de 2018 a R$ 4,018. O dólar está no valor mais alto desde 28 de setembro, quando também valia R$ 4,037.



No mercado interno, os investidores estão cautelosos com os sinais de enfraquecimento da economia brasileira e com as incertezas com o andamento da reforma da Previdência. No exterior, a disputa comercial entre Estados Unidos e China está influenciando o mercado de países emergentes como o Brasil.

