DÃ³lar tem alta e fecha o dia a R$ 5,85

O dólar encerrou o pregão desta segunda-feira (10) cotado a R$ 5,85, uma alta de 1,07%, o maior valor de fechamento em março, alavancado pelo temor de recessão nos Estados Unidos, além de outros fatores.

Esse temor surge devido a política econômica de Donald Trump, em especial as tensões em torno das tarifas de importação, que criou uma tendência de aversão ao risco que acabou afetando moedas emergentes.

Apesar da alta desta segunda-feira, o dólar ainda recua 1,09% nos quatro primeiros pregões do mês.

