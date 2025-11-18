Economia de MS deve movimentar R$ 5,2 bilhões com 13º salário

O 13º salário deve injetar R$ 5,2 bilhões na economia de Mato Grosso do Sul até o fim de 2025, de acordo com levantamento do Dieese. Desse total, R$ 1,28 bilhão será destinado a aposentados e pensionistas, enquanto R$ 3,92 bilhões vão para trabalhadores do mercado formal.

O valor projetado é 22,4% maior que o do ano anterior, o que representa um acréscimo de R$ 953,57 milhões. Parte desse montante, porém, já começou a circular no primeiro semestre, já que alguns grupos receberam antecipações do 13º.

Segundo o Dieese, o 13º de Mato Grosso do Sul corresponde a 1,65% do PIB nacional, acima dos 1,58% de 2024. Em relação ao PIB estadual, a participação subiu para 2,5%, um avanço de 0,2 ponto percentual.

O número total de beneficiários chegou a 1.287.100 pessoas, aumento de 6,2% (ou 75.654 pessoas) em relação ao ano anterior. Os trabalhadores formais continuam sendo maioria: são 893.441, alta de 4,5% (38.160 pessoas), representando 69,4% de todos os beneficiários no estado.

