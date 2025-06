Edição de junho do Café com Negócios discute futuro das empresas familiares na Capital

Campo Grande receberá, no dia 24 de junho, a próxima edição do Café com Negócios, com o tema “O Futuro que Herdamos – Sucessão, Governança e Propósito nas Empresas Familiares”.

O evento acontecerá às 8h, na sede do Sebrae/MS, na Avenida Mato Grosso, 1661, em Campo Grande. E reunirá especialistas de renome nacional para debater os desafios da continuidade e profissionalização das empresas familiares no país.

Entre os palestrantes confirmados estão:

Domingos Ricca, PhD em Administração, é sócio-diretor da Ricca Associados e da Revista Empresa Familiar. Atua como conselheiro da FIESP e do COMPI, é autor de obras sobre sucessão e governança corporativa, e apresenta o programa Vida de Empresário.

Sheila Madrid Saad, também sócia-diretora da Ricca Associados, é consultora em gestão de pessoas e sucessão há mais de 30 anos. Coordena programas de formação de conselheiros em parceria com instituições como a B3 e a FIESP.

Aurélio Rolim Rocha, diretor de Relações Internacionais da FIEMS e presidente do LIDE Mato Grosso do Sul, com forte atuação nos setores do agronegócio, energia e indústria. É reconhecido por sua liderança em iniciativas de internacionalização de negócios.

Telma Marcon, advogada e especialista em Direito Empresarial e Governança Corporativa, é sócia do escritório Resina & Marcon e possui trajetória marcada pelo assessoramento jurídico de empresas e conselhos administrativos.

Para participar do evento, basta fazer a inscrição por aqui.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também