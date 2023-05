Eleito vice-presidente da CNI, Longen firma compromisso de industrializar o País

Atual comandante da Fiems (Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul), Sérgio Longen, estará agora na cadeira da vice-presidência da CNI (Confederação Nacional das Indústrias). Em seu discurso, o mandatário firmou compromisso em “industrializar cada vez mais o País”.

A eleição que definiu os nomes de Antonio Ricardo Alvarez Alban, ex-presidente da Fieb (Federação das Indústrias da Bahia) como presidente e Sérgio Longen como suplente, foi realizada nesta quarta-feira.

Longen parabenizou o novo presidente e falou das prioridades da gestão eleita para o quadriênio 2023-2027. “Em primeiro lugar é um companheiro que vem há anos trabalhando com a gente. Entendemos que a CNI, sob a liderança do Alban, deve continuar os trabalhos em prol do desenvolvimento do setor industrial, no país”, explicou.

Ele destacou, ainda, que o parceiro Alban, possui alinhamento com todos os presidentes de federações de todos os estados. “Temos cada vez mais compromisso de industrializar o país e a retomada com reindustrialização é o foco da nova gestão da CNI e de toda equipe. Quero desejar sorte ao companheiro e amigo, presidente Alban, nessa nova jornada de conduzir a Confederação Nacional da Indústria”, disse.

