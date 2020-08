Em 2021, MS pode ter melhor resultado do país na economia

Flávio Veras, com informações do Governo de MS

Um levantamento do Instituto Tendências Consultoria Integrada revelou que o Mato Grosso do Sul pode figurara entre os cinco estados brasileiros a encerrar o próximo ano com crescimento no Produto Interno Bruto (PIB), em relação a 2019.

Conforme o estudo, enquanto 21 estados e o Distrito Federal podem fechar 2021 com queda, Mato Grosso do Sul deverá exceder em 2,7% o PIB do ano passado. Os outros estados com estimativa de crescimento são Pará, Mato Grosso, Rio de Janeiro e Goiás.

O Produto Interno Bruto é a soma de todas as riquezas geradas por um país. De acordo com reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, o desempenho do estado é explicado em parte pela agroindústria, em especial a de papel e celulose. “Com localização privilegiada, próxima de São Paulo, a indústria de celulose deve ser favorecida pela expectativa de ampliação da demanda asiática por papel tissue, pela tendência estrutural de substituição do plástico por produtos de papel e pelo câmbio brasileiro desvalorizado”, explica o economista da Tendências Lucas Assis.

Para o governador Reinaldo Azambuja, o papel do poder público deve continuar sendo o de permitir uma retomada segura da economia. “Todo mundo teve prejuízos por causa da pandemia, da dona de casa aos governos, e quem respondeu melhor à pandemia foi o agronegócio. Mais uma vez, os produtores brasileiros mostraram que, da porteira para dentro, eles dão show”, enalteceu Reinaldo.

Empregos

Segundo o Governo do Estado, o crescimento do PIB não é apenas uma projeção. Mato Grosso do Sul já tem respondido melhor à crise e obtido os melhores resultados do país em vários segmentos. Na geração de empregos com carteira assinada, por exemplo, obteve o terceiro melhor desempenho do país no acumulado de janeiro a julho de 2020.

De acordo com o novo Cadastro de Empregados e Desempregados (Novo Caged), entre janeiro e julho o estado registrou 118.148 admissões, o que resultou em um saldo de 1.561 novos postos de trabalho, atrás apenas de Maranhão e Mato Grosso.

