Em 22 anos, produção de ovos tem primeira queda

A produção nacional de ovos de galinha teve uma queda de 3% na passagem do último trimestre de 2018 para o primeiro trimestre deste ano.



Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), é a primeira vez na série histórica, desde 1997, que acontece uma queda neste tipo de comparação.



Apesar da queda, a produção de 908,43 milhões de dúzias do primeiro trimestre deste ano é 5,6% maior do que a registrada no mesmo período de 2018.



A aquisição de leite também caiu em relação ao último trimestre de 2018, -7,8% e cresceu na comparação com o primeiro trimestre daquele ano, com 2,8%. Já a aquisição de couro caiu 6,9% em relação ao último trimestre e 3,5% em relação ao primeiro trimestre de 2018.



O abate de frangos, de1,45 bilhão de animais, teve aumento de 2,3% em relação ao último trimestre de 2018, mas caiu 2% na comparação com o primeiro trimestre daquele ano.

