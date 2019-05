Em 51 anos, uma mulher "fuma R$ 403.920,00", segundo pesquisa

No dia Mundial sem Tabaco (31) o Procon Campo Grande desenvolveu uma pesquisa para demonstrar os impactos financeiros acarretados pelo consumo habitual do cigarro.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a expectativa de vida do brasileiro em 2019, é de 80 anos para as mulheres e de 73 anos para os homens.

De acordo com alguns estudos, essa expectativa pode ser reduzida em 12 anos para os homens, e a das mulheres em 11 anos, com o uso contínuo do cigarro. Com isso, a expectativa de vida dos fumantes é de 69 anos para as mulheres e de 61 anos para os homens.

Conforme o Procon-CG, o fumante habitual que consume duas carteiras de cigarros ao dia, com o custo de R$ 11,00, gastará em um mês R$ 660,00.

Uma mulher que fume a partir dos 18 até os 69 anos, gastará o valor de R$ 403.920 mil. Para o homem fumante, a partir dos 18 até os 61 anos, desembolsará o valor de R$ 340.560 mil.

Se aplicados mensalmente na poupança, com taxa de juros de 4,55% ao ano, esses valores resultariam para a mulher um total de R$ 1.540.747,83 e para o homem um montante de R$ 1.026.082,05.

A pesquisa conclui que o tabagismo não afeta somente a saúde do fumante. Mas, prejudica todo o desenvolvimento econômico, não apenas pessoal, mas da economia de uma sociedade.

Deixe seu Comentário

Leia Também