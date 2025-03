Em dois dias, Receita jÃ¡ recebeu mais de 1,5 milhÃµes de declaraÃ§Ãµes do IR

A Receita Federal informou que, até as 10h desta quarta-feira (19), foram entregues 1.538.536 declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2025. O para a entrega teve início na segunda-feira (17).

Segundo a Receita, já no primeiro dia foram entregues 561.580 declarações. O programa gerador da declaração está disponível desde quinta-feira (13) na página da Receita.

É esperado que 46,2 milhões de declarações sejam entregues até o final do prazo, volume que representa um acréscimo de quase 7%, na comparação com 2024, quando foram entregues 43,2 milhões de declarações.

