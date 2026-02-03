Em lançamento de programa tributário, Fiems destaca relação entre Estado e contribuintes

O lançamento do programa de autorregulação tributária da Secretaria de Estado de Fazenda marcou, nesta segunda-feira (2), o evento “Sefaz com Você: juntos para fazer dar certo”, realizado na Casa da Indústria, em Campo Grande, com a participação de representantes do setor produtivo e do poder público.

Presidente da Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (Fiems), Sérgio Longen avaliou que a iniciativa atende a uma demanda antiga dos empresários, especialmente diante das mudanças previstas com a reforma tributária, que entra em vigor em 2026. Segundo ele, o programa cria um ambiente mais transparente e acessível para a regularização fiscal.

“O empresário passa a ter a oportunidade de identificar, de forma antecipada, se existe algum problema junto à Secretaria de Fazenda. A partir disso, ele consegue resolver a situação de maneira online, avaliando se apresenta defesa ou reconhece o débito e negocia o pagamento”, afirmou Longen.

Para o presidente da Fiems, a proposta representa um avanço na relação entre o Estado e o setor produtivo ao simplificar procedimentos e ampliar o acesso às informações fiscais. “A Secretaria vem trazer essa acessibilidade para o setor empresarial de todo o Estado de uma maneira clara, mostrando que está preparada para atender uma demanda nossa”, completou.

Além do lançamento do programa, o evento reuniu contribuintes, estudantes e profissionais da área em palestras sobre as novas diretrizes da Secretaria de Fazenda, Cadastro Positivo e Domicílio Tributário, com foco na modernização da gestão fiscal e na adaptação ao novo sistema tributário.

O secretário de Fazenda, Flávio César, destacou que a eficiência e a inclusão digital são pilares da gestão do governador Eduardo Riedel. "Então, temos trabalhado com o nosso corpo técnico ao longo de todo esse período, buscando estreitar cada vez mais a relação da Secretaria de Fazenda com o setor produtivo e industrial. A Federação das Indústrias tem sido um parceiro fundamental nesse processo e temos trabalhado para cada vez mais melhorar essa relação entre Estado e contribuintes".

