Em março, MS bate recorde de abertura de empresas

Pela primeira vez em 23 anos, o número de empresas abertas em MS superou a casa dos milhares, com o mês de março registrando a abertura de 1.092 novas firmas no Estado, uma alta de 20% em relação às 913 novas empresas registradas no mesmo período do ano passado.

Campo Grande lidera no número de novos negócios em março, com 439 aberturas na Capital. Logo em seguida vem Dourados (144) e em terceiro Três Lagoas (45), seguidas de Ponta Porã (36), Naviraí (30), Chapadão do Sul (24), Corumbá (22) e Ribas do Rio Pardo (19).

Para o secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck, o número só reforça a posição de Mato Grosso do Sul na economia brasileira.

“Esses números reforçam um reposicionamento do Estado do ponto de vista econômico nos últimos anos, fruto de um conjunto de medidas e políticas públicas que possibilitaram o crescimento da economia com a concessão de incentivos fiscais, a segurança jurídica por meio da Lei de Liberdade Econômica, um ambiente favorável aos investimentos que se refletem também na geração de empregos e melhoria da renda da população”, afirmou.

O diretor-presidente da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul (Jucems), Nivaldo Domingos da Rocha, aponta que outro fator importante para esse número foi a agilidade na emissão do registro e documentos necessários para abertura de uma empresa.

“Em março o tempo médio para emissão do registro foi de 1 hora e 42 minutos, o menor em todos os tempos."

