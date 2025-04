Em meio a temores de guerra comercial, dólar fecha o dia a R$ 5,91

O dólar fechou em alta nesta segunda-feira (7), cotado a R$ 5,91, em meio a mais um dia marcado por temores do início de uma guerra comercial entre os Estados Unidos e diversos países afetas pelo “tarifaço” de Trump.

As tarifas, que já entraram em vigor neste sábado (5), causaram um dia de pânico, o que afetou o dólar, que chegou a ser cotado, durante a máxima do dia, em R$ 5,9313.

As tarifas recíprocas de Trump foram anunciadas na última quarta-feira (2), com taxas de 10% a 50% sobre as importações de mais de 180 países, incluindo o Brasil, que foi tarifado em 10%, taxação mínima da lista.

O clima de hostilidade, no entanto, se acirrou na sexta-feira (4), com a China anunciando uma retaliação, que foi respondida pelos EUA com 34% de taxas extras sobre as importações chinesas. O governo chinês, por sua vez, respondeu com tarifas da mesma magnitude sobre os produtos norte-americanos.

Nesta segunda-feira, Trump voltou a ameaçar a China, afirmando que iria impor 50% de tarifas extras sobre o país caso ele não recuasse na retaliação. O mercado espera que, ainda nesta semana, a União Europeia anuncie suas primeiras medidas contra as tarifas dos EUA.

Em sentido contrário ao registrado pela moeda norte-americana, o Ibovespa, o principal índice da bolsa brasileira, encerrou o dia em queda de 1,31%, aos 125.588 pontos. Com isso, ele acumula uma queda de 1,31% na semana e de 3,59% no mês, com um ganho de 4,41% no ano.

