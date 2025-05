Em MS, 32,5 mil celetistas escolheram aderir ao crédito do trabalhador

Mais de 32,5 mil mil celetistas sul-mato-grossenses decidiram aderir ao crédito do trabalhador, programa do Governo Federal, para ter um dinheiro extra por meio de empréstimo com juros mais baixos através do FGTS.

O valor médio escolhido pelos trabalhadores ficou na faixa de R$ 5,6 mil e as parcelas a serem descontadas ficou em pouco mais de R$ 336.

Conforme o Governo Federal, o programa permite usar até 10% do saldo do FGTS como garantia.

Até o dia 7 de maio, quando o cálculo foi finalizado para a divulgação dos números, Mato Grosso do Sul movimentou mais de R$ 189 milhões com os empréstimos realizados.

Em todo o país, já foram liberados mais de R$ 10 bilhões para 1,8 milhão de trabalhadores. A média nacional dos contratos é de R$ 5,4 mil, com prestações de R$ 323,76 em até 17 meses.

