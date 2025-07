Em MS, mais de 8 mil aposentados e pensionistas aderiram acordo com INSS

Pouco mais de 8 mil aposentados e pensionistas já aderiram ao acordo de ressarcimento do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) em relação aos descontos indevidos, encontrados após análise do Governo Federal.

O número representa 29,1% dos 28.854 beneficiários aptos a assinar o acordo no estado. O índice nacional de adesão está em 30,4%, com mais de 582 mil aposentados e pensionistas já tendo assinado o acordo em todo o país.

O pagamento dos valores será feito de forma integral, corrigido pelo IPCA, diretamente na conta onde o aposentado ou pensionista recebe o benefício. Os depósitos começam na próxima quinta-feira, 24 de julho, respeitando a ordem de adesão.

A adesão não exige envio de documentos e permite que os beneficiários que sofreram descontos indevidos entre março de 2020 e março de 2025 recebam o valor de volta sem precisar entrar na Justiça, por via administrativa.

Estão aptos a aderir ao acordo os beneficiários que contestaram os descontos indevidos e não receberam resposta da entidade após 15 dias úteis.

