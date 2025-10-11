Em 48 anos de desenvolvimento, MS vê expansão consolidada com Vale da Celulose

A escassez de madeira em outros estados brasileiros, no início dos anos 2000, abriu caminho para um novo ciclo econômico em Mato Grosso do Sul. Foi a partir de 2005 que o setor de celulose passou a enxergar no território sul-mato-grossense, especialmente na região de Três Lagoas um ambiente ideal para expansão. As condições climáticas favoráveis, a disponibilidade de áreas degradadas e a segurança jurídica para o plantio de eucalipto tornaram o Estado o novo centro da indústria florestal brasileira.



Desde então, o setor tem sido um dos pilares da diversificação econômica de Mato Grosso do Sul. Segundo estimativas da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semades), a cadeia de base florestal já responde por quase 18% do PIB industrial do Estado. E o cenário é de crescimento acelerado: até 2028, o MS deve concentrar 40% de toda a produção nacional de celulose, segundo projeções do governo.

O marco inicial desse processo ocorreu em 2009, com a chegada da Votorantim Celulose e Papel (VCP) que mais tarde se tornaria Suzano, ao município de Três Lagoas. Três anos depois, em 2012, foi a vez da Eldorado Brasil inaugurar sua fábrica também em Três Lagoas, consolidando a cidade como referência nacional em produtividade e tecnologia florestal. A competitividade da Eldorado e a fusão entre Suzano e Fibria reforçaram a posição de liderança do Estado no setor.



Em 2017, a Suzano ampliou suas operações com a implantação de uma segunda linha industrial, dobrando sua capacidade produtiva e consolidando o município como a "capital mundial da celulose". A expansão da Suzano em Mato Grosso do Sul ganhou proporções globais com o início da operação de sua nova fábrica em Ribas do Rio Pardo em 2024. Um dos maiores empreendimentos do mundo no segmento de celulose, com capacidade de produção superior a 2,5 milhões de toneladas por ano.



O investimento, estimado em R$ 22 bilhões cria uma cadeia de empregos e serviços que abrange desde a construção civil até o transporte e a manutenção florestal.



A próxima grande etapa dessa trajetória será o Projeto Sucuriú, da Arauco, multinacional chilena que constrói sua planta industrial em Inocência, com previsão de início das operações até o final de 2027. A nova unidade terá capacidade para 3,5 milhões de toneladas de celulose por ano e promete movimentar intensamente a economia regional.



Durante as obras, a Arauco proporciona 14 mil oportunidades de trabalho, além de 6 mil empregos permanentes nas áreas industrial, florestal e logística após a entrada em operação. A empresa também desenvolve ações de preservação ambiental, com monitoramento contínuo da biodiversidade local, mapeamento de áreas prioritárias para conservação e identificação de espécies nativas de flora e fauna.

Linha do tempo da celulose em Mato Grosso do Sul

2005 - Início do ciclo de investimentos florestais no Estado, com a expansão de áreas de eucalipto em Três Lagoas.

2009 - Instalação da VCP (atual Suzano) em Três Lagoas, marco inicial da produção em larga escala.

2012 - Inauguração da Eldorado Brasil, consolidando Três Lagoas como polo nacional.

2017 - Segunda linha da Suzano entra em operação, dobrando a capacidade de produção.

2024 - Suzano inaugura megafábrica em Ribas do Rio Pardo, um dos maiores projetos do mundo no setor.

2026 - Início previsto das obras da Bracell em Bataguassu, com investimento de US$ 4 bilhões.

2027 - Arauco inicia operação do Projeto Sucuriú em Inocência, com produção estimada de 3,5 milhões de toneladas/ano.

2028 - Mato Grosso do Sul deve concentrar 40% da produção nacional de celulose, consolidando o Vale da Celulose.

A chegada da Bracell

O próximo grande investimento confirmado é o da Bracell, que implantará sua fábrica de celulose em Bataguassu. As obras devem começar em fevereiro de 2026, conforme previsão do governador Eduardo Riedel. O empreendimento, avaliado em US$ 4 bilhões, deve gerar 10 mil empregos durante a construção e outros 3 mil na operação.

O processo de licenciamento ambiental está em andamento, e o estudo de impacto deverá ser concluído até o início de 2025. Segundo o governo estadual, a instalação da Bracell reforça a política de descentralização do desenvolvimento, levando oportunidades também a municípios fora do eixo Três LagoasRibas do Rio Pardo.

O Vale da Celulose

O crescimento acelerado do setor motivou o governo estadual a criar oficialmente o Vale da Celulose, denominação que reconhece o conjunto de municípios impulsionados pela cadeia produtiva. A Lei nº 6.404, sancionada em 8 de agosto de 2024 pelo governador Eduardo Riedel (PP), instituiu o nome e consolidou o papel estratégico da atividade florestal para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul.



O Vale da Celulose abrange os municípios de Água Clara, Aparecida do Taboado, Bataguassu, Brasilândia, Cassilândia, Inocência, Nova Alvorada do Sul, Paranaíba, Ribas do Rio Pardo, Santa Rita do Pardo, Selvíria e Três Lagoas.

Desenvolvimento sustentável

Segundo a Semadesc, grande parte das plantações de eucalipto substituiu áreas degradadas de pastagem, reduzindo a pressão sobre ecossistemas nativos. Todas as empresas instaladas são obrigadas a cumprir as normas do Cadastro Ambiental Rural (CAR), com manutenção de reserva legal e áreas de preservação permanente (APPs).



Além disso, os projetos de expansão passam por rigorosos Estudos e Relatórios de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) e incluem ações de compensação ambiental, como a criação de corredores ecológicos e o monitoramento da fauna e flora.

Para o secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck, esse crescimento é resultado de uma estratégia de longo prazo, baseada na sustentabilidade e em uma sólida parceria entre o poder público e a iniciativa privada. "O Mato Grosso do Sul tem como diretriz estratégica exatamente a sustentabilidade", afirmou Verruck. Segundo ele, a expansão do eucalipto tem ocorrido prioritariamente em áreas que antes estavam degradadas por pastagens. "Nos últimos anos, mais de 1,2 milhão de hectares de pastagens foram convertidos em áreas de eucalipto, o que por si só já representa uma política de sustentabilidade ambiental", destacou.



Os municípios que concentram o chamado Vale da Celulose têm hoje um papel central nesse processo. Em algumas dessas cidades, o cultivo chega a ocupar cerca de 30% do território municipal. Verruck ressalta que o avanço florestal é rigorosamente controlado. Todas as empresas precisam estar inscritas no Cadastro Ambiental Rural (CAR), cumprindo exigências de reserva legal e áreas de preservação permanente (APPs).

Além disso, o licenciamento ambiental envolve estudos e relatórios de impacto (EIA/RIMA), e as indústrias assumem compromissos adicionais, como a criação de corredores ecológicos e o monitoramento da fauna e flora. "Isso mostra que o avanço do eucalipto ocorre em bases sustentáveis e com gestão adequada dos impactos ambientais", reforçou o secretário.



De acordo com Verruck, o sucesso da cadeia florestal no Estado não é resultado de um movimento espontâneo do mercado, mas de um planejamento estruturado, iniciado há mais de uma década. "Nós criamos o Plano Estadual de Desenvolvimento da Indústria de Base Florestal, que definiu as diretrizes para incentivos fiscais, estruturação do licenciamento ambiental e oferta de infraestrutura adequada", explicou.

Entre os eixos estratégicos desse planejamento, o secretário cita os investimentos logísticos, como a Rota da Celulose, e as ações integradas em qualificação profissional, inovação e habitação. Um exemplo é o programa habitacional que recentemente entregou 950 novas casas em Ribas do Rio Pardo, um dos principais polos industriais do setor.



Essa política integrada deu origem ao conceito do Vale da Celulose, inspirado no Vale do Silício, mas voltado para a sinergia entre os segmentos de base florestal, inovação e sustentabilidade. "Criamos uma ambiência de negócios positiva entre o setor público e o privado, com foco em pesquisa, tecnologia e sustentabilidade. É isso que fez de Mato Grosso do Sul uma referência mundial na atração de investimentos de celulose", afirmou.



O impacto econômico e social da expansão do setor é expressivo. Durante a fase de obras das novas plantas industriais, o Estado deve alcançar 17 mil empregos diretos temporários. Após a instalação das fábricas, a previsão é de mais de 32 mil novos postos de trabalho diretos e indiretos na região do Vale da Celulose.



Segundo Verruck, o Governo do Estado tem atuado de forma transversal para garantir que o crescimento econômico seja acompanhado pela expansão dos serviços públicos. "Quando esses investimentos são captados, o governo já planeja a ampliação das áreas de saúde, educação e segurança nos municípios", explicou.



Entre as obras recentes e programadas, o secretário citou novas escolas em Ribas do Rio Pardo e Inocência, delegacias de Polícia Civil, Militar e Ambiental, além de hospitais e outras estruturas públicas financiadas em parte pelas próprias empresas do setor. "Somados, esses investimentos ultrapassam R$ 100 milhões apenas em infraestrutura social", afirmou.



O secretário reforça que a consolidação do Vale da Celulose é uma oportunidade histórica para o Estado, mas também um desafio de gestão. "Estamos construindo um modelo de desenvolvimento baseado na economia verde, com geração de emprego e renda, mas preservando o meio ambiente", disse.



A expectativa é de que, nos próximos anos, a área plantada continue crescendo, especialmente em novas fronteiras florestais. Ainda assim, Verruck destaca que o Estado mantém o compromisso de equilibrar expansão e sustentabilidade. "O Vale da Celulose tem uma capacidade ainda de gerar mais de 32 mil novos empregos com novos investimentos com a sua consolidação, isso exige investimentos de saúde, educação e segurança, por isso que dentro do governo a gente trabalha com o conceito de transversalidade", concluiu.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também