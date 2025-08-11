Menu
Economia

Com setor de serviços em alta, MS tem julho histórico na abertura de empresas

Ao todo foram 1.223 novos empreendimentos inaugurados, sendo o maior já registrado no mês

11 agosto 2025 - 08h23Luiz Vinicius
Setor de Serviços foi essencial para o número neste mêsSetor de Serviços foi essencial para o número neste mês   (Divulgação/Semadesc)

Mato Grosso do Sul parece estar numa maré boa em relação a abertura de empresas. Prova disso é que o mês de julho bateu o recorde desde a série histórica com 1.223 novos empreendimentos - o maior número desde então.

O número foi revelado nesta segunda-feira (11) pela Jucems (Junta Comercial de Mato Grosso do Sul), que explicou que o setor de Serviços foi o grande responsável por esse número.

O setor detém mais de três quartos do total de novas empresas, com 941 registros. Já o Comércio ficou com 240 e a Indústria, 42. No ano, já são 8.116 novas empresas, sendo 6.133 do setor de Serviços, 1.693 do Comércio e 290 da Indústria.

No ano passado, apenas em abril (1.038) e em julho (1.066) a Jucems registrou mais de 1 mil empresas no mês. Já em 2025, a casa do milhar está sendo batida todos os meses. Foram 1.298 em janeiro, 1.251 em fevereiro, 1.201 em março, 1.118 em abril, 1.003 em maio, 1.022 em junho e, agora, 1.223 em julho.

Na distribuição regional, Campo Grande concentra o maior número de empresas abertas no mês de julho com 575, seguida de Dourados (136), Três Lagoas (66), Ponta Porã (34), Naviraí (23), Chapadão do Sul (21), Nova Andradina (20), Maracaju (18), Paranaíba (16), Inocência e Corumbá (15), São Gabriel do Oeste e Coxim (14), Sidrolândia e Eldorado (12).

