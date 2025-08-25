Menu
Menu Busca segunda, 25 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
TJMS Ago25
Economia

Empreendedoras ganham acesso a crédito exclusivo para mulheres durante a Ruraltur MS

A ação foi parte do Mutirão Acredita, iniciativa voltada à facilitação de linhas de financiamento a pequenos negócios

25 agosto 2025 - 14h09Sarah Chaves
Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação  

Duas mulheres empreendedoras de Campo Grande foram destaque durante a Ruraltur MS, maior feira de turismo rural do Estado, realizada na última quinta (21) e sexta-feira (22), na Feira Central. Por meio da linha de crédito Fampe Mulher, elas garantiram recursos essenciais para o crescimento de seus negócios.

A ação foi parte do Mutirão Acredita, iniciativa voltada à facilitação do acesso a crédito para pequenos negócios, com participação de instituições financeiras. Em parceria com o Sebrae/MS, a Sicredi União MS/TO e Oeste da Bahia destinou R$ 56 mil exclusivamente para duas empresárias, com 100% de garantia do Fundo de Aval da Micro e Pequena Empresa (Fampe).

Segundo Flávia Ajala de Souza, gerente executiva do programa Donas de Negócio na agência Sicredi 14 de Julho, a proposta vai além do crédito: é sobre criar oportunidades reais para que mulheres liderem e expandam suas empresas. “É muito importante essa parceria com o Sebrae, pois ela possibilita que mais mulheres tenham acesso ao crédito, especialmente micro e pequenas empresárias. Um dos nossos propósitos com o Donas de Negócio é justamente dar esse suporte para que elas cresçam e se fortaleçam”, destacou Flávia.

As linhas atenderam a confeiteira Priscila Mendes, dona da El Cake Doceria, que abriu seu negócio há cinco meses e já vislumbra expansão e a empreendedora Silvia Benitez, à frente da MS Design e Persianas e fundadora do grupo Mulheres que Indicam — que reúne mais de 160 empresárias sul-mato-grossense.

Ao lado da Sicredi Campo Grande, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Sicoob e Cresol, a cooperativa participou ativamente do Mutirão Acredita, ampliando o alcance da Ruraltur MS a quem mais precisa: as mulheres que movimentam a economia local com seus próprios negócios.

Reportar Erro
Gov Dengue Comuniart - Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Prazo acaba no dia 29 de agosto
Economia
Prazo para pagar licenciamento de veículos com placas de final 7 e 8 termina dia 29
Cartão do Bolsa Família
Economia
Caixa paga parcela do Bolsa Família a beneficiários do NIS final 6 nesta segunda
Banana, melancia e laranja são os produtos mais vendidos da Ceasa-MS
Economia
Banana, melancia e laranja são os produtos mais vendidos da Ceasa-MS
Presidente da Fiems recebe empresas do ramo do gás
Economia
FIEMS recebe empresas para discutir investimentos em gás natural em MS
Parcela do Bolsa Família é paga mais uma vez no ano
Economia
Caixa paga parcela do Bolsa Família a beneficiários do NIS final 5 nesta sexta
Observatório Fiems
Economia
Exportações industriais registram em julho aumento de 23% em comparação a 2024
Unidade do Banco Crefisa S.A -
Política
INSS suspende Crefisa após denúncias de coação e venda casada a aposentados
Novo Bolsa Família do Governo Federal
Economia
Caixa paga parcela do Bolsa Família a beneficiários do NIS final 4 nesta quinta
Foto: Divulgação
Economia
Fiems articula parcerias para impulsionar jornada de descarbonização da indústria
Cartão do Bolsa Família
Economia
Beneficiários do NIS final 3 recebem parcela do Bolsa Família nesta quarta

Mais Lidas

Foto: Mai um no Mundo/Google
Cidade
Base Aérea de Campo Grande adia abertura de portões ao público para outubro
Criança de 7 anos morre durante acidente grave no Tijuca
Polícia
Criança de 7 anos morre durante acidente grave no Tijuca
Foto: Redes Sociais
Polícia
Jovem sai da boate com amigos e morre ao ter carro alvejado por 14 disparos no Buriti
O rapaz foi socorrido pelo SAMU
Polícia
Motoentregador que se acidentou na Marques de Herval morre na Santa Casa