Empreendedoras ganham acesso a crédito exclusivo para mulheres durante a Ruraltur MS

Duas mulheres empreendedoras de Campo Grande foram destaque durante a Ruraltur MS, maior feira de turismo rural do Estado, realizada na última quinta (21) e sexta-feira (22), na Feira Central. Por meio da linha de crédito Fampe Mulher, elas garantiram recursos essenciais para o crescimento de seus negócios.

A ação foi parte do Mutirão Acredita, iniciativa voltada à facilitação do acesso a crédito para pequenos negócios, com participação de instituições financeiras. Em parceria com o Sebrae/MS, a Sicredi União MS/TO e Oeste da Bahia destinou R$ 56 mil exclusivamente para duas empresárias, com 100% de garantia do Fundo de Aval da Micro e Pequena Empresa (Fampe).

Segundo Flávia Ajala de Souza, gerente executiva do programa Donas de Negócio na agência Sicredi 14 de Julho, a proposta vai além do crédito: é sobre criar oportunidades reais para que mulheres liderem e expandam suas empresas. “É muito importante essa parceria com o Sebrae, pois ela possibilita que mais mulheres tenham acesso ao crédito, especialmente micro e pequenas empresárias. Um dos nossos propósitos com o Donas de Negócio é justamente dar esse suporte para que elas cresçam e se fortaleçam”, destacou Flávia.

As linhas atenderam a confeiteira Priscila Mendes, dona da El Cake Doceria, que abriu seu negócio há cinco meses e já vislumbra expansão e a empreendedora Silvia Benitez, à frente da MS Design e Persianas e fundadora do grupo Mulheres que Indicam — que reúne mais de 160 empresárias sul-mato-grossense.

Ao lado da Sicredi Campo Grande, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Sicoob e Cresol, a cooperativa participou ativamente do Mutirão Acredita, ampliando o alcance da Ruraltur MS a quem mais precisa: as mulheres que movimentam a economia local com seus próprios negócios.

