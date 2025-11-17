Menu
Empresários devem manter ritmo de contratações temporárias no fim de ano

O presidente da Associação Comercial de CG destaca confiança dos empresários e expectativa de gerar 1,1 mil oportunidades no setor

17 novembro 2025 - 10h23Sarah Chaves, com ACICG
Centro de Campo GrandeCentro de Campo Grande   (Brenda Assis)

A pesquisa “Perspectivas Empresariais para Contratações 2025”, realizada pela Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG), revela um ambiente de confiança e estabilidade no comércio da Capital para o período de fim de ano, percepção reforçada pelo presidente da entidade, Renato Paniago.

Entre os empresários campo-grandenses, 59% afirmam que devem manter o mesmo volume de contratações temporárias de 2024, enquanto 36% planejam ampliar suas equipes. Apenas 5% estimam reduzir vagas, o que, na avaliação de Paniago, reforça o otimismo do setor. O levantamento ouviu 100 empresas de diversos segmentos, com destaque para vestuário, seguido por eletrônicos, calçados, brinquedos, perfumaria, cosméticos e joias.

Segundo o presidente da ACICG, a expectativa é positiva: “Considerando o trimestre de outubro a dezembro, estimamos a geração de cerca de 1,1 mil oportunidades de trabalho no setor terciário, que abrange comércio e serviços. É um indicativo claro de que o mercado segue aquecido.”

A pesquisa também aponta que a primeira quinzena de dezembro será o período mais forte para contratações, escolhido por quase 50% dos empresários. A segunda quinzena de dezembro aparece com 16%, enquanto 22% pretendem contratar ainda em novembro. Cerca de 83% das empresas devem abrir até duas vagas temporárias.

Cerca de 88,6% dos empresários pretendem efetivar os colaboradores temporários após o período de festas. Para ele, esse movimento confirma a confiança na continuidade das vendas em 2026 e indica que o fim de ano segue sendo uma porta de entrada importante para o emprego formal.

“O cenário é extremamente positivo. A maioria mantém o ritmo de contratações do ano passado e mais de um terço deve ampliar o quadro. Isso demonstra estabilidade e segurança, aspectos fundamentais diante do contexto econômico atual”, destaca o presidente.

A pesquisa revela ainda que 98% das empresas planejam participar de ações promocionais, como Black Friday e Black Week, no período pré-natal. Para Paniago, essas campanhas devem impulsionar o movimento já em novembro e preparar o cenário para um dezembro ainda mais forte em vendas.

