Empresários bolivianos se reúnem com Fiems para ampliar negócios em MS

Empresários bolivianos estiveram reunidos nesta segunda-feira, dia 17, com o vice-presidente da Fiems, Crosara Júnior, visando ampliar os negócios e aproveitar as oportunidades em Mato Grosso do Sul.

Representantes da Empacar, empresa sediada em Santa Cruz de La Sierra e com atuação em diversos setores econômicos, estiveram presentes no encontro, considerado como bastante positivo.

Crosara afirmou ainda que uma visita ao presidente da Bolívia, Rodrigo Paz, está prevista para o fim de janeiro, em agenda que deve contar também com o presidente da Fiems, Sergio Longen.

O CEO da Empacar S.A., Carlos Limpias Elio, destacou que o grupo tem atuação em vários setores — como indústria, finanças, comunicação, energia, varejo e reciclagem — e busca ampliar a aproximação comercial com Mato Grosso do Sul.

O executivo também apontou o potencial do corredor bioceânico e a importância da integração logística entre Brasil, Bolívia e Chile para fortalecer o escoamento da produção industrial sul-mato-grossense rumo aos portos chilenos.

Após o encontro na Fiems, a comitiva visitou as instalações do Senai e da Escola Sesi para conhecer a metodologia de ensino voltada às demandas do setor industrial.

