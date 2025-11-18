Menu
Menu Busca terça, 18 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
UEMS Nov25
Economia

Empresários bolivianos se reúnem com Fiems para ampliar negócios em MS

O potencial do corredor bioceânico e a importância da integração logística entre Brasil, Bolívia e Chile também foi pauta no encontro

18 novembro 2025 - 09h11Luiz Vinicius
Reunião aconteceu na sede da Fiems, em Campo GrandeReunião aconteceu na sede da Fiems, em Campo Grande   (Divulgação/Fiems)

Empresários bolivianos estiveram reunidos nesta segunda-feira, dia 17, com o vice-presidente da Fiems, Crosara Júnior, visando ampliar os negócios e aproveitar as oportunidades em Mato Grosso do Sul.

Representantes da Empacar, empresa sediada em Santa Cruz de La Sierra e com atuação em diversos setores econômicos, estiveram presentes no encontro, considerado como bastante positivo.

Crosara afirmou ainda que uma visita ao presidente da Bolívia, Rodrigo Paz, está prevista para o fim de janeiro, em agenda que deve contar também com o presidente da Fiems, Sergio Longen.

O CEO da Empacar S.A., Carlos Limpias Elio, destacou que o grupo tem atuação em vários setores — como indústria, finanças, comunicação, energia, varejo e reciclagem — e busca ampliar a aproximação comercial com Mato Grosso do Sul.

O executivo também apontou o potencial do corredor bioceânico e a importância da integração logística entre Brasil, Bolívia e Chile para fortalecer o escoamento da produção industrial sul-mato-grossense rumo aos portos chilenos.

Após o encontro na Fiems, a comitiva visitou as instalações do Senai e da Escola Sesi para conhecer a metodologia de ensino voltada às demandas do setor industrial.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Pix
Tecnologia
Pix atinge marco de cinco anos com adesão de mais de 170 milhões de pessoas
Cartão do Bolsa Família
Economia
Caixa paga parcela do Bolsa Família a beneficiários do NIS final 3 nesta terça
Cédulas de dinheiro para saque
Economia
Mercado reduz previsão da inflação para 4,46%, abaixo do teto da meta
Centro de Campo Grande
Economia
Empresários devem manter ritmo de contratações temporárias no fim de ano
Gasolina comum apresenta bastante variação no preço
Economia
Gasolina comum varia bastante e preço mais baixo é de R$ 5,64 em Campo Grande
Parcela do Bolsa Família é paga mais uma vez no ano
Economia
Caixa paga parcela do Bolsa Família a beneficiários do NIS final 2 nesta segunda
Donald Trump (Estados Unidos)
Economia
Diante da população insatisfeita com a economia, Trump recua em tarifas
Bilhete de aposta da Mega-Sena
Economia
Mega-Sena sorteia R$ 100 milhões nesta sexta-feira
Trabalhadores encarando fila para ônibus
Economia
Número dos que procuram emprego há mais de 2 anos cai 17,8%, diz IBGE
MS terá mais usinas nos próximos anos
Economia
MS terá três megausinas solares que poderão suprir 63% do consumo do Estado

Mais Lidas

Fiat Toro foi recuperada pela PMMS -
Polícia
Servidor do TJMS tem carro furtado após não pagar programa com novinho em Campo Grande
AGORA: Motociclista morre durante acidente grave em Campo Grande
Polícia
AGORA: Motociclista morre durante acidente grave em Campo Grande
Cinco são detidos por envolvimento na morte do padre Alexsandro em Dourados
Polícia
Cinco são detidos por envolvimento na morte do padre Alexsandro em Dourados
Imagem ilustrativa
Polícia
Idoso mata homem com facada certeira e foge após briga em bar de Campo Grande