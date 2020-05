Empresários terão linha de crédito emergencial de R$ 204 milhões do FCO

O Governo do Estado aprovou nesta terça-feira (5), a linha de crédito emergencial com R$ 204 milhões do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) destinado a empresas não rurais e que foram definidas no mês de abril pelo Conselho Estadual de Investimentos Financiáveis pelo (CEIF/FCO) em função da pandemia do novo coronavírus.

A publicação da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), foi feita na edição desta terça-feira (5) do Diário Oficial, que aprova as diretrizes, os critérios e os procedimentos para a concessão de financiamentos com o recurso do FCO em Mato Grosso do Sul, destinada a atender os setores produtivos, industrial, comercial e de serviços dos municípios com situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecidos pelo Poder Executivo decorrente da emergência de saúde pública de importância internacional relacionada ao novo coronavírus.

A deliberação entra em vigor na data de sua publicação, com vigência a partir de 30 de abril de 2020.

Segundo com o titular da Semagro,Jaime Verruck, o CEIF já havia aprovado medidas para atender as necessidades dos setores produtivos. “No âmbito do CEIF, já havíamos aprovado uma série de medidas emergenciais para atender às necessidades, especialmente do setor empresarial, e amenizar as perdas em decorrência da pandemia. São R$ 204 milhões disponíveis para crédito com taxas especiais, para capital de giro dissociado, despesas com folha de pagamento e até mesmo investimentos emergenciais. Com isso, esperamos que o Banco do Brasil agilize o processo para liberação desses recursos para os empresários”, alegou o secretário.

Com limite de R$ 100 mil por beneficiário ou como investimento, com teto de R$ 200 mil por contratante. A taxa de juros será de 2,5% ao ano, com 24 meses para pagamento e carência de até dezembro de 2020.

A deliberação também traz a prorrogação e suspensão das parcelas de contratos vigentes no FCO Empresarial e Rural.

