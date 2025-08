Empresários veem aumento na demanda por produtos industriais nos próximos seis meses

A Sondagem Industrial do Observatório da Indústria da Fiems revela que, apesar de um cenário de estabilidade na atividade industrial em junho com 77% das empresas com suas operações estáveis ou em crescimento, o destaque está nas expectativas de demanda para os próximos seis meses.

Segundo o levantamento, 53% dos empresários industriais esperam que a demanda por seus produtos se mantenha estável, enquanto 33% projetam aumento no consumo. Ou seja, 86% das empresas acreditam que a procura por seus produtos não deverá recuar até o final do ano, o que indica um ambiente de negócios relativamente positivo, mesmo diante de certa cautela nos indicadores de confiança.

Essa perspectiva de manutenção ou crescimento da demanda também se reflete nos planos de produção e abastecimento: 30% dos industriais pretendem aumentar a compra de matérias-primas.

Apesar disso, o índice de confiança do empresário industrial caiu 0,6 ponto, fechando em 50,5, e o índice de intenção de investimento recuou 0,5 ponto, ficando em 57,5. Mesmo assim, 52% dos empresários ainda demonstra disposição para investir.

No que diz respeito ao quadro de funcionários, 70% das empresas planejam manter o número atual de colaboradores, e 17% indicam intenção de contratar mais, o que também reforça a perspectiva de continuidade ou expansão da atividade diante da demanda projetada.

