Empresas abertas em MS passam de 12 mil no ano e superam número de 2024

O número de empresas abertas ao longo deste ano passou de 12 mil novos empreendimentos, são 12.296, superando o mesmo período do ano passado, quando o registro foi de 11.164 locais de trabalho em Mato Grosso do Sul.

Durante o mês de novembro, foram registrados a abertura de 917 novas empresas no Estado. Campo Grande, por sua vez, teve o maior número: 442.

O setor de Serviços novamente acumula a maior quantidade de registros (691) no mês de novembro, seguido do Comércio (193) e da Indústria (33).

No ano, Serviços também lideram o ranking de novas empresas com 9.242, Comércio vem em segundo com 2.611 e Indústria, 443.

Na distribuição regional em novembro, depois de Campo Grande, que teve o maior número, aparecem Dourados (102), Três Lagoas (38), Ponta Porã (33), Maracaju (25), Nova Andradina (18), Chapadão do Sul e Naviraí (17), Corumbá (14), Sidrolândia (13), Ribas do Rio Pardo (11), Inocência (10), Aparecida do Taboado (9), Paranaíba e Ivinhema (8).

