Empresas de MS renegociaram R$133 milhões no Desenrola Pequenos Negócios

Até o fim do ano passado, 2.192 empresas sul-mato-grossenses renegociaram 3.032 contratos através do Desenrola Pequenos Negócios, movimentando R$133,61 milhões entre maio e dezembro do ano passado.

Com esse volume de renegociações, Mato Grosso do Sul aparece como o 15º maior volume repactuado entre todas as unidades da Federação.

No total, mais de 120 mil microempreendedores individuais (MEIs), microempresas e empresas de pequeno porte renegociaram um total de R$ 7,5 bilhões em dívidas bancárias em todos os estados e o Distrito Federal.

Na região Centro-Oeste, um total de 11,66 mil clientes renegociaram suas dívidas, com um total de 16,90 milhões de contratos realizados e R$ 735,48 milhões renegociados.

