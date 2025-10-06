Empresas já podem aderir à Campanha Nome Limpo 2025 da ACICG

Após movimentar cerca de R$ 2,4 milhões em acordos no ano passado, a Campanha Nome Limpo, promovida pela Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG), abre espaço para uma nova edição. A iniciativa para recuperação de crédito do Mato Grosso do Sul, ocorrerá entre os dias 3 de novembro e 12 de dezembro de 2025.

A Energisa já confirmou presença e realizará atendimentos presenciais entre 8 e 12 de dezembro, com condições especiais para negociação de dívidas diretamente com os consumidores.

Segundo a gerente comercial da ACICG, Paola Nogueira, a maior parte das tratativas será feita online, por videoconferência, com apoio de conciliadores capacitados pelo Tribunal de Justiça. “A empresa fornece os contatos dos clientes inadimplentes e a ACICG os convida para as audiências, que reúnem representantes da empresa, consumidores e conciliadores. É uma forma segura e prática de buscar acordos”, explica.

Empresas interessadas em participar têm até o dia 30 de outubro para se inscrever. A adesão pode ser feita pelo WhatsApp (67) 99846-3135, pelo e-mail [email protected] ou presencialmente na sede da ACICG (Rua 15 de Novembro, 390 – Centro).

Negócios de todos os setores podem participar, desde que desejem oferecer condições facilitadas para renegociar débitos com seus clientes.

