Energisa abre agências no sábado para cliente aproveitarem 80% de desconto em negociação

A Energisa abrirá suas agências neste sábado, dia 29, para que os consumidores possam aproveitar até 80% de desconto na negociação de débitos pendentes, em Mato Grosso do Sul.

Aproveitando o ritmo da Black Friday e do pagamento da primeira parcela do 13º salário, a concessionária de energia busca auxiliar clientes que desejam quitar contas de energia em atraso, aproveitar descontos e começar 2026 com as finanças em dia.

Nos primeiros dias de campanha, 8,7 mil famílias sul-mato-grossenses já regularizaram suas contas com a distribuidora. As ofertas incluem até 80% de desconto em juros, multas e correções para pagamentos à vista, além da opção de parcelamento em até 36 vezes no cartão de crédito.

Para ampliar o acesso, a Energisa também está reforçando o atendimento presencial. Em Campo Grande, a agência Central, localizada na Avenida Calógeras, 2499, abrirá todos os sábados, das 8h às 12h, até o dia 27 de dezembro.

Municípios como Corumbá, Dourados, Ladário, Sidrolândia, Jardim, Aquidauana, Ponta Porã, Paranaíba, Nova Andradina, Naviraí e Coxim também terão calendário especial de atendimento aos sábados, com datas programadas ao longo de novembro e dezembro.

Além do atendimento presencial, a empresa reforça que toda a negociação pode ser feita de maneira prática e segura pelos canais digitais, sem necessidade de deslocamento. As opções incluem o aplicativo Energisa On, o site www.energisa.com.br, a assistente virtual Gisa, pelo WhatsApp (67) 99980-0698, e o Call Center 0800 722 7272. Para negociar, o cliente deve ter em mãos CPF, RG e uma conta de energia recente.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também