Menu
Menu Busca sexta, 28 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Aguas Nov25
Economia

Energisa abre agências no sábado para cliente aproveitarem 80% de desconto em negociação

Cerca de 9 mil sul-mato-grossenses já aproveitaram as condições e negociaram suas contas

28 novembro 2025 - 13h35Luiz Vinicius     atualizado em 28/11/2025 às 13h39

A Energisa abrirá suas agências neste sábado, dia 29, para que os consumidores possam aproveitar até 80% de desconto na negociação de débitos pendentes, em Mato Grosso do Sul.

Aproveitando o ritmo da Black Friday e do pagamento da primeira parcela do 13º salário, a concessionária de energia busca auxiliar clientes que desejam quitar contas de energia em atraso, aproveitar descontos e começar 2026 com as finanças em dia.

Nos primeiros dias de campanha, 8,7 mil famílias sul-mato-grossenses já regularizaram suas contas com a distribuidora. As ofertas incluem até 80% de desconto em juros, multas e correções para pagamentos à vista, além da opção de parcelamento em até 36 vezes no cartão de crédito.

Para ampliar o acesso, a Energisa também está reforçando o atendimento presencial. Em Campo Grande, a agência Central, localizada na Avenida Calógeras, 2499, abrirá todos os sábados, das 8h às 12h, até o dia 27 de dezembro.

Municípios como Corumbá, Dourados, Ladário, Sidrolândia, Jardim, Aquidauana, Ponta Porã, Paranaíba, Nova Andradina, Naviraí e Coxim também terão calendário especial de atendimento aos sábados, com datas programadas ao longo de novembro e dezembro.

Além do atendimento presencial, a empresa reforça que toda a negociação pode ser feita de maneira prática e segura pelos canais digitais, sem necessidade de deslocamento. As opções incluem o aplicativo Energisa On, o site www.energisa.com.br, a assistente virtual Gisa, pelo WhatsApp (67) 99980-0698, e o Call Center 0800 722 7272. Para negociar, o cliente deve ter em mãos CPF, RG e uma conta de energia recente.

Reportar Erro
Assembleia Nov25 Square

Deixe seu Comentário

Leia Também

O presidente da França, Emmanuel Macron, e o ex-governador João Doria
Economia
Macron acena para assinatura de acordo UE-Mercosul no dia 20 de dezembro
Banco Master: IMPCG deve protocolar ação na primeira semana de dezembro para reaver valores
Economia
Banco Master: IMPCG deve protocolar ação na primeira semana de dezembro para reaver valores
Receita Federal
Economia
Receita Federal paga lote da malha fina de novembro
Parcela do Bolsa Família é paga mais uma vez no ano
Economia
Caixa finaliza pagamento do Bolsa Família de novembro a beneficiários do NIS final 0
carteira de trabalho
Economia
Mais de 80 mil empregos foram criados em outubro no Brasil
Alugueis podem ficar mais baratos
Economia
Inflação do aluguel cai 0,11% em primeiro recuo desde maio de 2024
Bolsa Família é pago mais uma vez no ano
Economia
Caixa paga parcela do Bolsa Família a beneficiários do NIS final 9 nesta quinta
Presentes de Natal
Economia
Festas de final de ano devem movimentar R$ 824 milhões em MS
Alimentos tiveram alta
Economia
Prévia de 0,20% faz inflação oficial voltar para meta do governo
Novo Bolsa Família
Economia
Caixa paga parcela do Bolsa Família a beneficiários do NIS final 8 nesta quarta

Mais Lidas

Diretor da ACICG afirma que situação tem impacto direto na segurança da população.
Cidade
GCM de Campo Grande enfrenta perdas salariais e condições precárias de trabalho
Suspeito foi detido e socorrido
Polícia
Homem que tentou estuprar corredora no Pq. dos Poderes invadiu Secretaria de Saúde
Jovem de 20 anos é encontrada sem vida em Jaraguari
Polícia
Jovem de 20 anos é encontrada sem vida em Jaraguari
Thiago (à esquerda) e Willian (à direita) são acusados de matar Wesner (ao centro) -
Justiça
Condenados por matar adolescente têm 15 dias para pagar R$ 1,4 milhão à família