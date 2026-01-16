Menu
Economia

Energisa dá dicas de como evitar encarecer conta de luz nas férias

Calor e o uso constante do ar-condicionado é um dos fatores determinantes

16 janeiro 2026 - 17h38Luiz Vinicius
Ar-condicionado é grande aliado contra o calorAr-condicionado é grande aliado contra o calor   (Divulgação/Energisa)

A Energisa, concessionária de distribuição de energia em Mato Grosso do Sul, apresentou algumas dicas de como evitar encarecer a conta de luz nesse período de férias, que conta com crianças em casa.

Além disso, há outro fator determinante que é o calor, presente nos meses de dezembro e janeiro, principalmente, em razão da estação do verão.

A coordenadora comercial da Energisa, Aline Mesquita, destaca que ninguém precisa abrir mão do conforto para economizar. “Não é necessário parar de usar o ventilador ou o ar-condicionado e se render ao desconforto provocado pelo calorão. Mas é possível se atentar a alguns detalhes para usar os eletrodomésticos de maneira mais eficiente”, orienta.

E a previsão para o restante do mês não deverá ser diferente. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o Mato Grosso do Sul deve registrar volumes de chuva acima da média histórica, enquanto as temperaturas devem permanecer mais altas do que o normal em toda a região.

Confira algumas dicas: 

  • - Substitua lâmpadas incandescentes e fluorescentes por modelos de LED, que reduzem o consumo e aumentam a vida útil. Apagar luzes em ambientes desocupados continua sendo uma medida simples e eficiente.
  • - Evite colocar computadores, TVs, videogames e outros aparelhos em modo de espera. Desligar equipamentos da tomada ou usar filtros de linha com botão liga/desliga diminui o gasto oculto.
  • - Se a geladeira estiver instalada próxima ao fogão, considere mudá-la de lugar. A proximidade com fontes de calor faz com que o equipamento consuma mais energia para manter a refrigeração.
  • - Evite abrir e fechar a geladeira com frequência. Ao cozinhar, retire todos os ingredientes de uma vez para evitar desperdício de energia.
  • - Junte várias peças de roupa para passar de uma só vez, otimizando o uso do ferro elétrico.
  • - Aproveite a luz natural durante o dia para evitar o uso desnecessário de lâmpadas. Também é recomendável lavar o máximo de roupas de uma só vez e evitar o uso simultâneo de aparelhos como televisão e máquina de lavar.
  • - Se optar por banho quente mesmo no verão, evite banhos longos. O chuveiro elétrico é um dos vilões do consumo.
  • - No caso do ar-condicionado, verifique se o equipamento é adequado ao tamanho do ambiente e se está instalado em local com boa circulação de ar e proteção contra o sol. A temperatura ideal para equilíbrio entre conforto e economia é de 23 °C.
  • - Evite o uso simultâneo de aparelhos de alto consumo, como ar-condicionado, chuveiro elétrico, forno, ferro de passar e máquina de lavar, especialmente nos horários de pico (entre 17h e 21h).
  • - Priorize eletrodomésticos com selo de eficiência energética A ou superior. Eles consomem menos energia para oferecer o mesmo desempenho, o que ajuda a reduzir a fatura.

