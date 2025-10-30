Energisa estende atendimento presencial para ajudar em negociações até o fim do ano

A Energisa, concessionária responsável na distribuição de energia em Mato Grosso do Sul, decidiu estender até o fim do ano, os atendimentos presenciais para facilitar as negociações de dívidas dos consumidores.

A campanha começou na primeira quinzena de outubro e de lá para cá, mais de 6,5 mil famílias realizaram negociações para quitar as contas em aberto.

Segundo a concessionária, as negociações podem ser feitas com até 80% de desconto em multas, juros e correções, além de parcelamento em até 36x no cartão de crédito.

Os clientes podem negociar sem sair de casa, diretamente pelos canais digitais da Energisa. Além disso, quem preferir pode procurar uma das agências de atendimento para realizar a negociação de forma presencial. Para melhor atender, as agências de pelo menos onze cidades do interior, além da Capital, estarão com portas abertas também aos sábados, das 8h às 12h.

O cronograma de atendimento começou por Campo Grande e deve seguir até o final do ano. Já as cidades de Corumbá, Dourados, Ladário, Sidrolândia, Jardim, Aquidauana, Ponta Porã, Paranaíba, Nova Andradina, Naviraí e Coxim, seguem com calendário programado.

Atendimento Presencial

Em Campo Grande, a agência Central na Avenida Calógeras, 2499, estará com portas abertas todos os sábados até o dia 27 de dezembro, das 8h às 12h.



Nos dias 08 de novembro e 13 de dezembro as agências abrirão no mesmo horário em Corumbá, Dourados, Ladário e Sidrolândia.



Na nos sábados, 15 de novembro e 20 de dezembro, o atendimento especial está previsto para acontecer em Jardim, Aquidauana, Ponta Porã, Paranaíba, Nova Andradina, Naviraí e Coxim.



Atendimento Digital

A campanha segue até o fim do ano e pode ser feita também pelos canais digitais da Energisa, como o aplicativo Energisa On, disponível na App Store e no Google Play, Gisa (67) 99980-0698 e o site www.energisa.com.br. É necessário ter em mãos os documentos pessoais de identificação (CPF e RG).

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também