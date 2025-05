Estado delimita valor de R$ 20 milhões para propostas da citricultura

Foi publicado no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (20) a limitação dos valores a serem usados com recursos do Fundo Constitucional De Financiamento Do Centro-Oeste (CEIF/FCO) para a citricultura.



Conforme a deliberação assinada pelo secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Ciência, Tecnologia e Inovação e presidente do Conselho Estadual De Investimentos Financiáveis pelo FCO, Jaime Verruck, o recurso será limitado a 500 hectares por produtor.

Além disso os proponentes de recursos via FCO serão assistidos com valor de até R$ 20 milhões. São exceções as propostas aprovadas antes da publicação desta deliberação que não possuia limite.

O setor está em desenvolvimento no Estado e contribui de forma relevante para a geração de trabalho e renda nas áreas produtoras, criando um posto de trabalho direto para cada 4 hectares cultivados.

O Brasil se mantém como maior exportador mundial de suco de laranja, com demanda consolidada tanto no mercado interno quanto internacional, garantindo segurança comercial aos produtores.

Apenas em fevereiro Mato Grosso do Sul teve a aprovação de R$ 219,7 milhões em 65 cartas-consultas para financiamentos nos setores empresarial e rural.

Do total, R$ 198,1 milhões foram destinados ao FCO Rural, distribuídos em 45 projetos, com destaque para investimentos em irrigação (R$ 64,6 milhões); implantação de pomares de citricultura (R$ 59,2 milhões); suinocultura (R$ 17,8 milhões); aquisição de máquinas (R$ 13,5 milhões) e correção de solo (R$ 11,4 milhões). Outros R$ 21,5 milhões foram aprovados na linha do FCO Empresarial, contemplando 20 projetos nas áreas de comércio e serviços (R$ 14,1 milhões), indústria (R$ 6,4 milhões) e turismo regional (R$ 1 milhão).

