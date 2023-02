Etanol tem variação de até 18,36% nos postos da Capital

Em nova verificação de preços, realizada por equipes da Secretaria Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor- Procon/MS em 27 postos de combustíveis na rota de saída para São Paulo, em Campo Grande, foi verificada variação de até 18,36% no preço do etanol comum.

O maior valor encontrado pelas equipes foi de R$ 4,19, encontrado no Posto Santa Felicidade, na Avenida. Gury Marques,7804, e o menor valor de R$ 3,54 no Posto Katia Locatelli, na rodovia BR 163.

A menor variação foi de 1,37% em relação ao etanol aditivado, com o maior valor registrado sendo de R$ 3,69 no Posto Cidade Morena, na Avenida Eduardo Elias Zahran, 1727, e o menor valor foi de R$ 3,64 no Posto Katia Locatelli, localizado na Avenida Costa e Silva 14.

