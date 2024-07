Exportações da indústria alcançam US$ 584,2 milhões em junho em MS

Conforme levantamento do Observatório da Indústria, a receita om a exportação de produtos industriais de Mato Grosso do Sl alcançou em junho US$ 584,2 milhões, indicando crescimento de 15% em relação ao mesmo mês de 2023.

O resultado mensal é o maior registrado em toda a série histórica das exportações da indústria estadual.

De janeiro a junho, a receita foi 11% maior que o período do ano passado, quando as vendas ao exterior somaram US$ 2,66 bilhões, enquanto em 2024 ficaram em US$ 2,96 bilhões.

"Quanto à participação relativa, no mês, a indústria respondeu por 61% de toda a receita de exportação de Mato Grosso do Sul. Já no acumulado do ano, a participação está em 58%", explicou o economista-chefe da Fiems, Ezequiel Resende.

Ainda de acordo com o economista, os segmentos industriais que apresentaram maior participação nas receitas de exportação até o momento foram Celulose e papel, Complexo frigorífico e Óleos vegetais e demais produtos de sua extração, respondendo por 77% das exportações no período entre janeiro e junho.

