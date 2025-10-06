Menu
Economia

Exportações de carne bovina para os EUA despencam 58% após tarifaço

Dados do Ministério do Desenvolvimento mostram que café, tabaco, armas e açúcar também registraram fortes quedas

06 outubro 2025 - 17h42Carla Andréa, com Metrópoles
GadosGados   (Foto: Chico Ribeiro/Arquivo)

A exportação de carne bovina do Brasil para os Estados Unidos caiu 58% entre agosto e setembro, segundo dados da balança comercial divulgados nesta segunda-feira (6) pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

O produto está entre os itens atingidos pelo tarifaço imposto pelo presidente norte-americano, Donald Trump, o que tem impactado diretamente o desempenho das vendas brasileiras ao país.

Além da carne bovina, outros setores também sentiram os efeitos das novas tarifas. As exportações de café recuaram cerca de 29% no mesmo período, enquanto tabaco (-95,7%), armas e munições (-92%) e açúcar e melaço (-77%) registraram as maiores quedas.

De forma geral, considerando todos os produtos, as exportações brasileiras destinadas aos Estados Unidos diminuíram 20,3% em setembro, sinalizando os primeiros impactos concretos das medidas comerciais adotadas pelo governo norte-americano.

