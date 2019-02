Exportações de carne de tilápia crescem 236% em MS

As exportações de carne de tilápia produzida em Mato Grosso do Sul tiveram um crescimento de 236,27% entre os anos de 2016 e 2018, de acordo com as informações da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), do Ministério de Economia. Esse desempenho fez com que, no ano passado, o estado se tornasse o maior exportador brasileiro desse produto, representando 95,26% total dessas exportações do país.

Em 2018, o Brasil exportou 771,75 toneladas de carne de tilápia (fresca, refrigerada ou congelada), com receita de US$ 4,466 milhões. Mato Grosso do Sul representou 95,26% dessas vendas externas, com 685,80 toneladas e faturamento de US$ 4,254 milhões. Levantamento feito pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), aponta que nos últimos três anos, as exportações cresceram 236,27%, saindo de 204 toneladas no ano de 2016 e 626 toneladas em 2017 para 685,8 toneladas no ano passado.

Segundo o secretário da Semagro Jaime Verruck, a produção de tilápia em Mato Grosso do Sul vem sendo incentivada há anos, mas, a política de atração de investimentos implantada pelo governador Reinaldo Azambuja, trouxe a empresa Geneseas para o estado, e essa já está em fase de ampliação. "Atraímos também a Tilabras, que vai se instalar em Selvíria e já está produzindo Tilápia. Temos um frigorífico em Mundo Novo e estamos discutindo a instalação de mais um frigorífico no estado”.

Em relação a países destino, os Estados Unidos foram o principal mercado consumidor externo, recebendo 673 toneladas em 2018 (97,7%), seguido do Canadá, com oito toneladas (1,48%) e Equador, com cinco toneladas (0,75%). De 2017 a 2018 houve um crescimento de 9% no volume exportado, embora em termos de valores tenha havido queda de 6% no período.

Mato Grosso do Sul avançou uma posição no ranking nacional da atividade e passou a ocupar o décimo lugar, atrás do Paraná (129,9 mil toneladas), São Paulo (73,2 mil toneladas), Rondônia (72,8 mil toneladas), Mato Grosso (54,5 mil toneladas), Santa Catarina (45,7 mil toneladas), Maranhão (39 mil toneladas), Minas Gerais (33,15 mil toneladas), Goiás (30,6 mil toneladas) e Bahia (30,5 mil toneladas).

Em relação à tilápia, o estado é o sétimo maior produtor do país, atrás do Paraná (123 mil toneladas), São Paulo (69,5 mil toneladas), Santa Catarina (33,8 mil toneladas), Minas Gerais (31,5 mil toneladas), Bahia (24,6 mil toneladas) e Pernambuco (23 mil toneladas).

Deixe seu Comentário

Leia Também