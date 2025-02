Exportações de industrializados em janeiro tem o melhor resultado já registrado

Um levantamento feito pelo Observatório da Indústria da Fiems no mês de janeiro, apontou que neste ano, a receita com a exportação de produtos industriais alcançou US$ 703,3 milhões, um aumento de 48% se comparado ao mesmo período de 2024, quando o valor ficou em US$ 474,5 milhões.

Os segmentos industriais que apresentaram maior participação nas receitas de exportação foram “Celulose e papel”, “Complexo frigorífico” e “Óleos vegetais e demais produtos de sua extração” e “Açúcar a Álcool”, respondendo por 92% das exportações de janeiro.

Segundo o economista-chefe da Fiems, Ezequiel Resende, esse foi o melhor resultado para o mês de janeiro em toda a série histórica das exportações de produtos industriais de Mato Grosso do Sul. “Quanto à participação relativa, a indústria foi responsável por 95% de toda a receita de exportação do estado no primeiro mês de 2025”, destacou.

No grupo “Celulose e papel”, a receita com exportações de industrializados alcançou no último mês US$ 394,5 milhões. Os principais produtos exportados foram pastas químicas de madeiras e os principais compradores foram China, Holanda, Itália, Estados Unidos e Reino Unido.

Quanto ao grupo “Complexo frigorífico”, as exportações atingiram no primeiro mês do ano US$ 143,3 milhões. Os principais produtos comercializados foram carnes desossadas congeladas de bovino, carnes desossadas e refrigeradas de bovino e peito de frango desossado e congelado. Os principais países importadores foram China, Estados Unidos, Chile, Turquia e México.

Com relação ao grupo “Óleos vegetais e demais produtos de sua extração”, a receita com exportações foi de US$ 54,3 milhões. Os principais produtos exportados foram bagaços e resíduos da extração do óleo de soja, farinhas e pellets da extração do óleo de soja, farelos e outros resíduos da moagem de milho, óleo de soja bruto e óleo de milho bruto. Os principais países compradores foram Vietnã, Holanda, Indonésia, Eslovênia e Polônia.

Já no grupo “Açúcar e Álcool”, as exportações chegaram a US$ 57,9 milhões em janeiro. Os principais produtos exportados foram outros açúcares de cana e os maiores compradores foram Bangladesh, Índia, Somália, Tailândia e Portugal.

