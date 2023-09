Exportações de MS cresce e rende maior receita entre janeiro e agosto

A exportação de produtos industrializados por Mato Grosso do Sul gerou uma grande receita neste mês de agosto, porém, apresentando um recuo em relação ao mesmo mês do ano passado. Enquanto no ano anterior foram US$ 480,1 milhões, este ano a receita bateu US$ 466,9 milhões.

No entanto, a Fiems (Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul) também analisou o período equivalente de janeiro a agosto, onde foi notado um crescimento na receita, valores que alcançaram os US$ 3,545 bilhões de dólares, proporcionando crescimento de 7% em relação ao mesmo período de 2022, quando o valor ficou em US$ 3,308 bilhões.

"Quanto à participação relativa, a indústria respondeu por 49% de toda a receita de exportação de Mato Grosso do Sul no último mês, sendo a mesma participação no acumulado do ano até aqui", afirmou o economista-chefe da Fiems, Ezequiel Resende.

A Fiems comemora o feito, pois o valor atingido nesse período é a maior já registrada entre janeiro e agosto de todos os anos.

No grupo "Celulose e papel", a receita com exportações de industrializados alcançou em agosto deste ano US$ 89,3 milhões. Já no acumulado de janeiro a agosto, o valor foi de US$ 972,3 milhões. Os principais produtos exportados foram pastas químicas de madeiras e os principais compradores foram China, Estados Unidos, Itália, Holanda e Argentina.

Com relação ao grupo "Complexo frigorífico", as exportações atingiram em agosto US$ 124,3 milhões, enquanto que no acumulado do ano, o valor chegou a US$ 910,4 milhões. Os principais produtos comercializados foram carnes desossadas congeladas de bovino, pedaços e miudezas congelados de frango, carnes desossadas e refrigeradas de bovino e carne de suíno congelada. Os principais importadores foram China, Chile, Estados Unidos, Japão e Emirados Árabes.

Já quanto ao grupo "Óleos vegetais e demais produtos de sua extração", a receita com exportações foi de US$ 87,1 milhões em agosto e de US$ 731,5 milhões entre os meses de janeiro e agosto. Os principais produtos exportados foram bagaços e resíduos da extração do óleo de soja, farinhas e pellets da extração do óleo de soja, óleo de soja bruto, óleo de soja refinado, farelo de milho e óleo de milho bruto. Os principais países compradores foram Holanda, Polônia, Índia, Indonésia e Venezuela.

